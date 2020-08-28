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Жители Умани объединяются в группы, чтобы не пускать в город паломников хасидов

Агата Кловская
28.08.20 12:49
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Жители Умани объединяются в группы, чтобы не пускать в город паломников хасидов

Гланое: Сегодня ночью под Уманью произошла потасовка между хасидами и местными жителями. Они протестуют против массового паломничества на фоне эпидемии коронавирусной болезни CОVID-19.

Детали: В ночь на 28 августа несколько жителей Умании собрались, чтобы не пропускать паломников-хасидов в район паломничества на ул. Пушкина, где расположено захоронение цадика Нахмана.

Видео ночного штурма и столкновений с местными жителями обнародовал в Фейсбуке депутат Уманского райсовета от "Свободы" Сергей Алексеев.

Вмание, 18+:

Рош ха-Шана — еврейский новый год, празднуется в разные дни в зависимости от года. Последователи хасидизма традиционно празднуют его на могиле Рабби Нахмана в Умани. Они считают, что если сделать это, то весь год будет счастливым. Таким образом, в течение недели, которая в этом году приходится на 14-20 сентября, в городе может находяться до нескольких десятков тысяч хасидов со всего мира.

В тему: 17 августа 2020 года правительство поддержало решение, инициированное Министерством внутренних дел, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана. Городской голова Умани Александр Цебрий прибыл под Офис президента и собрался там жить, лишь бы не допустить в город массового приезда хасидов.

26 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана в этом году, напомнив, что существенные ограничения на массовые собрания были введены для украинцев в​​том числе и в апреле, когда христиане отмечали Пасху.

27 августа руководитель Объединенной еврейской общины Украины Михаэль Ткач заявил, что Более сотни хасидов, приехавших на празднование Рош ха-Шана задержали в украинских аэропортах из-за отсутствия теста на коронавирус

Тэги: драка, общество, здоровье, карантин, Умань, хасиды, паломничество, коронавирус

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