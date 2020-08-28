На вокзале в Киеве выстроилась огромная очередь людей. Причина неизвестна

Главное: В Киеве на вокзале собралась огромная очередь людей. Они стоят на входе в станцию метро «Вокзальная». Причина такого скопления неизвестна.

Детали: Сегодня в Киеве на входе на станцию метро "Вокзальная", собралась очередь из нескольких десятков человек. Как сообщает LB.ua, шеренга пассажиров выстроилась почти до здания Центрального железнодорожного вокзала.

На видео, которое опубликован на своей странице в Facebook киевлянин Александр Гусев, на записи видно, что многие стояли без масок или держали их на шее. Кроме того, не сохранялось социальное дистанцирование, которое необходимо для предотвращения распространения коронавируса.

Причина, по которой перед входом в метро собралось столько людей, не указывается.

В тему: 25 марта 2019 года на восточном выходе станции метро «Святошин» образовалась огромная очередь пассажиров. Это произошло из-за ремонта на станции, в частности, закрытия западного выхода.