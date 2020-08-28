В Одессе прогремел взрыв на скандально известном заводе

Главное: В ночь на 28 августа на Одесском нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв. По сообщению ГСЧС, взорвалась трансформаторная подстанция.

Детали: На Одесском нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв, после чего в микрорайоне Шкодова Гора пропало электричество. Как сообщает «Думская», местные жители услышали взрыв в районе полуночи. После этого в жилых домах, находящихся рядом, пропала электроэнергия. Они также предполагают, что причиной могло стать незаконное вырезание кабеля охотниками за металлом.

По информации правоохранителей, после взрыва трансформаторной подстанции загорелась сухая трава.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, возгорание уже ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

Акционерное общество «Одесский припортовый завод» (АО «ОПЗ») – государственное предприятие химической отрасли Украины. Специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода. АО «ОПЗ» также занимается перегрузкой химической продукции. Неоднократно выставлялось для приватизации, но в итоге так и не было продано.

В тему: 12 октября 2015 года в Одессе произошел пожар на заводе «Краян», специализирующемся на производстве кранов.