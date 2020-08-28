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Трамп официально пошел на второй срок – его рейтинг тут же вырос

Александр Панько
28.08.20 09:00
1496
Трамп официально пошел на второй срок – его рейтинг тут же вырос

Главное: Президент США Дональд Трамп официально пошел на второй срок. Его рейтинг начал расти.

Детали: На съезде Республиканской партии, прошедшей в Вашингтоне, действующий президент США Дональд Трамп официально выдвинулся на второй срок. Напомним, выборы главы государства состоятся 3 ноября.

Среди прочего Дональд Трамп пообещал в короткий срок восстановить экономику после пандемии коронавируса, а также «превратить США в производственную сверхдержаву».

Также он сказал, что «стена на границе с Мексикой будет достроена».

Кроме этого лидер страны назвал членом Демократической партии «радикалами, которые разрушат американский образ жизни».

Стоит отметить, что у Дональда Трампа продолжает расти букмекерский рейтинг. Так, авторитетная британская контора William Hill повысила котировки на его возможную победу более чем на 10%, и сейчас ставки принимаются как 2 к 1. На Джо Байдена ставят 1,83 к 1.

Рейтинг Дональда Трампа

В тему: 27 августа 2020 года мы писали, что Трамп предложил Байдену провернуть старый трюк, опробованный Зеленским и Порошенко.

25 августа 2020 года сообщалось, что Трамп сделал сенсационное заявление по поводу пандемии коронавируса.

Тэги: США, мир, Дональд Трамп, выборы президента США

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