Появилось видео расстрела американскими копами еще одного чернокожего

Главное: В США полицейские расстреляли темнокожего парня. Появилось видео.

Детали: В американском городе Кеноша (штат Висконсин) произошел еще один случай насилия полицейских по отношению к темнокожим. На этот раз пострадал 29-летний Джейкоб Блейк.

Известно, что он пытался успокоить двух дерущихся женщин, а приехавшие на вызов копы, не разобравшись в ситуации, принялись его избивать, применили электрошокер и даже выстрелили в спину.

К счастью, парень выжил. Его прооперировали, он находится в больнице.

Очередной случай насилия, тем временем, вызвал в штате новую волну протестов против расизма.

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