Появилось видео смертельной давки на нелегальной дискотеке в Перу

Главное: В Перу на нелегальной дискотеке возникла давка. Погибли тринадцать человек.

Детали: Минимум тринадцать человек погибли и еще шесть получили травмы на нелегальной дискотеке в одном из городов Перу, которая проходила во время комендантского часа, установленного из-за пандемии коронавируса. Появилось видео с места трагедии.

Полиция сообщает, что «22 августа отправилась на вызов с целью задержать нарушителей ограничений, введенных из-за коронавируса».

На дискотеке, где началась давка, находились не менее ста двадцати человек.

Копам пришлось ломать стены и выбивать окна, чтобы освободить людей.

В результате операции пострадали три полицейских.

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В тему: 30 января 2020 года мы писали, что в Перу наблюдается аномальная «атака» молний: погибло немало людей.