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Появилось очень странное видео с президентом Бразилии и карликом

Агата Кловская
26.08.20 01:12
273
Появилось очень странное видео с президентом Бразилии и карликом

Главное: Президент Бразилии Жаир Болсонару потискал карлика. Он перепутал его с ребенком.

Детали: Президент Бразилии Жаир Болсонару оказался в курьезной ситуации. Он перепутал карлика с ребенком.

Во время митинга политик схватил мужчину и принялся его тискать, поднимая над головой. После этого люди сообщили главе государства, что это – не ребёнок.

Жаир Болсонару тут же поставил человека на землю и покинул толпу журналистов.

Видео:

В тему: 7 июля 2020 года мы писали, что президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Он решил сдать тест, почувствовав первые симптомы заболевания.

Тэги: мир, Бразилия, карлик, курьезы, Жаир Болсонару

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