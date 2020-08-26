Появилось очень странное видео с президентом Бразилии и карликом

Главное: Президент Бразилии Жаир Болсонару потискал карлика. Он перепутал его с ребенком.

Детали: Президент Бразилии Жаир Болсонару оказался в курьезной ситуации. Он перепутал карлика с ребенком.

Во время митинга политик схватил мужчину и принялся его тискать, поднимая над головой. После этого люди сообщили главе государства, что это – не ребёнок.

Жаир Болсонару тут же поставил человека на землю и покинул толпу журналистов.

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В тему: 7 июля 2020 года мы писали, что президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Он решил сдать тест, почувствовав первые симптомы заболевания.