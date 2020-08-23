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Российский боксер Поветкин «вырубил» британца Уайта

Александр Панько
23.08.20 08:21
570
Российский боксер Поветкин «вырубил» британца Уайта

Главное: Российский боксер Александр Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта. Теперь Поветкин стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Детали: Российский боксер Александр Поветкин нокаутировал британского боксера Диллиана Уайта и завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В 12-раундовом поединке в британском Брентвуде Поветкин выиграл у Уайта нокаутом в пятом раунде.

После боя Александр Поветкин заявил: «Может быть, это лучший нокаут в моей карьере».

Александр Поветкин стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBC, которым сейчас владеет британец Тайсон Фьюри. У Фьюри в декабре 2020 запланирован бой с американцем Деонтеем Уайлдером. Поветкин встретится на ринге с победителем этого боя, сообщает НТВ.

 

В тему: В 2019 году Поветкин сделал смелое заявление после боя с «ненастоящим» Фьюри.

Тэги: бокс, спорт, Александр Поветкин, Диллиан Уайт

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