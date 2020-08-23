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Российские военные показали полет истребителя в стратосфере

Александр Панько
23.08.20 00:05
277
Российские военные показали полет истребителя в стратосфере

Главное: Российские военные показали полет своего истребителя МиГ-31 в стратосфере. Опубликовано видео.

Детали: Военные России показали видео учебных полетов в стратосфере высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31. Кадры выложили в сеть.

Отметим, что на видео запечатлен взлет, набор высоты и сам полет в стратосфере, который был из кабины пилота.

В российской армии говорят, что данные полеты прошли в рамках летно-тактических учений истребительного авиационного полка Центрального военного округа.

Уточняется также, что самолеты МиГ-31 «предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех».

В тему: 17 августа 2020 года мы писали, что ученые разгадали тайну умирающей звезды.

2 августа 2020 года сообщалось, что ученые рассказали о жизни в космосе.

Тэги: Россия, мир, истребитель, МиГ-31

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