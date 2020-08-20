В Сети появилось видео страшного ЧП на Троещине: мужчина поджог магазин и выпрыгнул из окна

Главное: В Киеве на Троещине мужчина на почве ревности поджог магазин жены и выбросился из окна.

Детали: В Киеве на просп. Маяковского мужчина на почве ревности поругался с женой. Как сообщает сообщество «Киев оперативный» в Facebook, после этого он поджог магазин, в котором она работала. После этого он поднялся на 7-ой этаж дома напротив и прыгнул вниз.

В тему: 30 апреля 2013 года на Закарпатье ревнивый мужчина молотком забил до смерти свою жену.

В ноябре 2018 года в Фастове Киевской области мужчина убил свою жену, вытолкнув ее из окна четвертого этажа на почве ревности.