Появилось видео убийства грузинского мафиози в турецком ресторане

Главное: В турецком ресторане убили грузинского криминального авторитета Лоту Гули. Появилось видео с камеры наблюдения.

Детали: В одном из ресторанов турецкого города Анталья убили 47-летнего грузинского криминального авторитета Лоту Гули (Надир Салифов). Один из азербайджанских YouTube-каналов показал видео с камеры наблюдения.

Известно, что киллер ужинал за соседним столиком, после чего открыл стрельбу.

Мафиози скончался в больнице от ранения в голову.

Убийце удалось вырваться из ресторана, но позже его схватили. Сообщается, что киллером был бывший человек из окружения криминального авторитета.

Справка: Надир Салифов родился в 1972 году в Грузии. В период с 2005 по 2017 годы он находился в заключении в Азербайджане, после освобождения уехал в Турцию. В 2018 году он был депортирован из Турции, но в дальнейшем вернулся в страну нелегально.

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