Самая популярная певица мира жестко прошлась по Трампу

Главное: Американская певица Билли Айлиш жестко прошлась по президенту США Дональду Трампу. Она выступила на съезде Демократической партии.

Детали: 18-летняя американская певица Билли Айлиш, считающаяся по числу прослушиванию песен и просмотру клипов самой популярной в мире среди молодежи, раскритиковала президента США Дональда Трампа. Девушка выступила на съезде Демократической партии.

Мероприятие в Милуоки проходило в виртуальном формате.

Билли Айлиш заявила своей многомиллионной аудитории: «Дональд Трамп разрушает нашу страну и все, что нам дорого. Мы нуждаемся в лидерах, которые решат проблемы, такие как изменение климата и COVID-19, а не отрицают их».

Она также сказала: «Дональд Трамп не справился с проблемами расизма и неравенства. Голосуйте на выборах так, будто от этого зависит судьба мира!».

Кроме этого девушка исполнила свою песню My Future.

В тему: 19 августа 2020 года мы писали, что Трамп назвал протестующих в Беларуси людей террористами.

18 августа 2020 года сообщалось, что Трамп дал прозвища Обаме и Путину.