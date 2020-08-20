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Известный поп-певец погиб в прямом эфире, влетев на авто под поезд (18+)

Агата Кловская
20.08.20 10:01
1067
Известный поп-певец погиб в прямом эфире, влетев на авто под поезд (18+)

Главное: В Румынии погиб местный популярный певец Тави Пустиу. Произошло это в прямом эфире.

Детали: 29-летний румынский поп-певец Тави Пустиу погиб в прямом эфире за рулем своего автомобиля. Он пел песню для подписчиков в Instagram и вел трансляцию для них, управляя машиной.

Отвлекшись от дороги, Тави Пустиу влетел под поезд, после чего произошло смертельное ДТП.

В салоне также находилась 24-летняя супруга певца – она доставлена в реанимацию.

В полиции назвали причиной аварии несоблюдение правил дорожного движения на железнодорожном переезде.

Видео 18+

В тему: 13 июля 2020 года мы писали, что 27-летний внук Элвиса Пресли совершил самоубийство.

Тэги: ДТП, авария, транспорт, Румыния, культура, певец, Тави Пустиу

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