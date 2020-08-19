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В Минобразования рассказали, где дети не пойдут в школы с 1 сентября

Агата Кловская
19.08.20 16:51
226
В Минобразования рассказали, где дети не пойдут в школы с 1 сентября

Главное: Дети из регионов, попавших в «красную зону» карантина, с 1 сентября не смогут пойти в школу. В остальных школах будет температурный скрининг, соблюдение санитарных норм, а также ношение масок.

Детали: С 1 сентября в школу не пойдут дети из регионов, попавших в «красную зону» карантина. Как заявил исполняющий обязанности министра образования Украины Сергей Шкарлет, «все зависит от того, каким образом будет развиваться эпидемиологическая ситуация в Украине». «Мы все высказываем тот лозунг, что дети должны пойти в школы. В школу не пойдут лишь те, кто попадет в „красную“ зону. В этой части в связи с этим технологии образования будут в смешанном режиме производиться», — заявил он в комментарии каналу «Дом» в YouTube, добавив, что все сценарии построены на постановлениях Кабинета Министров, касающихся разделения Украины на карантинные зоны.

При этом, по словам Шкарлета, в школах будут обязательны: температурный скрининг, соблюдение санитарных норм, а также ношение масок.

Также Минобразования будет рекомендовать разделять входы для учеников разных возрастных категорий, а также ограничивать перемещение детей по разным кабинетам.

В тему: 18 августа 2020 года в ходе Всеукраинской конференции «Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021» главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о том, что в условиях эпидемии коронавируса учителя и ученики должны заходить в школы в масках, однако в классах можно находиться без маски. Если же населенный пункт находится в «оранжевой» зоне карантина, учителям придется работать в защитных щитках на лице.

Тогда же Государственный эксперт Директората дошкольного, внешкольного и инклюзивного образования Министерства образования и науки Украины Анна Грищенко заявила, что учебные заведения коммунальной формы собственности должны сами обеспечивать своих работников и детей противоэпидемическими средствами.

Напомним: В мае 2020 года главный санврач Виктор Ляшко заявил, что украинские дети смогут вернуться в свои учебные заведения не раньше 1 сентября. К этому моменту правительство обещало отремонтировать детские сады и школы, и построить новые.

В июле городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что учебные заведения Киева готовятся к дистанционному обучению с сентября. Такая форма будет сохраняться до конца карантина.

При этом школьникам готовят сразу несколько вариантов начала учебного года.

В Минобразования понятия не имеют, как детям дистанционно идти в первый класс.

В конце июня сообщалось, что в Минобразования заявляли о готовности начать новый учебный год с 1 сентября. Впрочем, школы готовятся к «дистанционке».

Тэги: здоровье, эпидемия, школа, образование, новости Украины, коронавирус, Сергей Шкарлет, зоны карантина

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