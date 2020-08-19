В интернете появились жуткие кадры взрыва в больнице Бейрута в режиме реального времени

Главное: В Сети опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, размещенных в больнице Бейрута. На них запечатлен момент разрушительного взрыва в местном порту.

Детали: Камеры внутреннего видеонаблюдения засняли момент разрушения госпиталя Святого Георгия в ливанском Бейруте от взрыва, прогремевшего в порту столицы Ливана. Как видно на кадрах, которые публикует канал RT в Telegram, медперсонал и пациенты ходят по палатам и коридорам, когда стены здания внезапно рушатся, разбрасывая в разные стороны людей, мебель и конструкции.

На некоторых кадрах видно, что взрывам предшествовало землетрясение, от которого люди пытались укрыться.

В тему: Вечером 4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва. Практически сразу стало известно о десятках погибших и тысячах пострадавших.

Ущерб от взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута составил 15 млрд долларов. Разрушены оказались почти 4 тыс. домов, повреждены более 4 тыс. автомобилей.