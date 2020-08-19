Трамп назвал протестующих в Беларуси людей террористами

Главное: С президентом США Дональдом Трампом произошел очередной конфуз. Он назвал протестующих в Беларуси людей террористами.

Детали: Президент США Дональд Трамп оговорился, комментируя продолжающиеся протесты в Беларуси. Американского лидера спросили, поддерживает ли он их.

Дональд Трамп не сразу понял, о чем его спрашивают, и переспросил: «Поддерживаю ли я протестующих и террористов?».

После этого ему объяснили суть вопроса, и президент США сказал: «Мне нравится видеть демократию. Это очень важное слово. Не похоже, чтобы там было очень много демократии. Но мы говорим с разными людьми в нужное время. И в подходящее время мы поговорим с Россией».

Также он назвал протесты в стране «мирными маршами».

Asked if he supports protesters in Belarus, Trump mishears the reporter and offers a Freudian slip -- "protesters and terrorists?" Then, after paying lip service to democracy, he takes the opportunity to bash "so-called peaceful protesters" in Portland. pic.twitter.com/NvulVR26zi — Aaron Rupar (@atrupar) August 18, 2020

В тему: 18 августа 2020 года мы писали, что Трамп дал прозвища Обаме и Путину.