Трамп назвал протестующих в Беларуси людей террористами

Главное: С президентом США Дональдом Трампом произошел очередной конфуз. Он назвал протестующих в Беларуси людей террористами.
Детали: Президент США Дональд Трамп оговорился, комментируя продолжающиеся протесты в Беларуси. Американского лидера спросили, поддерживает ли он их.
Дональд Трамп не сразу понял, о чем его спрашивают, и переспросил: «Поддерживаю ли я протестующих и террористов?».
После этого ему объяснили суть вопроса, и президент США сказал: «Мне нравится видеть демократию. Это очень важное слово. Не похоже, чтобы там было очень много демократии. Но мы говорим с разными людьми в нужное время. И в подходящее время мы поговорим с Россией».
Также он назвал протесты в стране «мирными маршами».
В тему: 18 августа 2020 года мы писали, что Трамп дал прозвища Обаме и Путину.