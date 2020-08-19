Акула-добряк подружилась с отдыхающими в Индонезии

Главное: В Индонезии акула решила поиграть с людьми. Это сперва напугало отдыхающих.

Детали: Необычный инцидент произошел в Индонезии. Тут к отдыхающим на лодке молодым ребятам подплыла китовая акула.

Она не собиралась атаковать людей, а решила с ними поиграть.

Впрочем, компанию визит нежданного гостя все равно очень сильно напугал. Люди начали бросать акуле рыбу, пытаясь отвлечь ее, однако она не собиралась наносить вред и вела себя очень по-доброму.

В итоге отдыхающие и акула даже подружились.

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