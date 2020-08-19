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Умер легендарный канадский хоккеист украинского происхождения Дэйл Хаверчук

Александр Панько
19.08.20 09:00
799
Умер легендарный канадский хоккеист украинского происхождения Дэйл Хаверчук

Главное: Легендарный канадский хоккеист Дэйл Хаверчук умер от рака. Ему было всего 57 лет.

Детали: В минувший вторник, 18 августа, в канадском Барри скончался легендарный хоккеист Дэйл Хаверчук. Спортсмен был этническим украинцем.

Как передает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, причиной смерти выдающегося игрока и тренера стала онкология, борьбу с которой он вел с прошлой осени.

Дэйлу Хаверчуку было 57 лет.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил: «Мы выражаем свои соболезнования его жене, троим детям и бесчисленным товарищам по команде и фанатам, которым посчастливилось увидеть его игру и назвать его другом».

Справка: Дэйл Хаверчук родился в Торонто 4 апреля 1963 года в семье украинских эмигрантов.

Он был выбран клубом «Виннипег Джетс» под общим первым номером, после чего стал самым молодым игроком в истории НХЛ, набравшим в дебютном сезоне более ста очков.

В 2001 году Дэйл Хаверчук был введен в Зал хоккейной славы.

Также он стал единственным игрок НХЛ, сыгравший тысячу матчей в возрасте до 31 года.

В 2010-2019 годах Дэйл Хаверчук был главным тренером клуба «Барри Кольт» из хоккейной лиги Онтарио.

В тему: 12 декабря 2019 года мы писали, что российский хоккеист едва не убил арбитра во время матча НХЛ.

14 марта 2019 года сообщалось, что в США хоккеист забросил шайбу «вопреки законам физики».

Тэги: Канада, хоккей, спорт, НХЛ, Дэйл Хаверчук

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