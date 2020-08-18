В Харькове рецидивист решил скрыться от полиции на балконе 8 этажа и умер страшной смертью

Главное: В Харькове местный житель-рецидивист пытался скрыться от полиции на балконе, сорвался и скончался на месте происшествия.

Детали: Вечером 17 августа полицейские наведались в многоэтажку по проспекту Победы с целью проверить возможную причастность харьковчанина к совершению преступления. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, хозяйка квартиры добровольно впустила полицейских и сообщила, что мужчина находится в квартире, но там его не нашли.

Как выяснилось, мужчина перелез через балкон 8 этажа, не удержался и сорвался с высоты. От полученных травм он скончался на месте.

Как утверждается, погибший был неоднократно судим за разбои, кражи и грабежи.

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