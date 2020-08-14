В Киеве ужесточают карантинные ограничения

Главное: За минувшие сутки коронавирусом в Киеве заразились 158 человек. С понедельника в столице ужесточат карантинные ограничения.

Детали: В Киеве, где за сутки коронавирусом заразились 158 человек, ужесточат карантинные нормы. Новые ограничения вступят в силу понедельника, 17 августа. Об этом сегодня, 14 августа, на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Ужесточение связано с тем, что заполняемость коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%, и на сегодня составляет 52,2%, пояснил Кличко. Он рассказал, что с 17 августа в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:

— «пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты — масок;

— пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

— запрет самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

— проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

— организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя.

— заполняемость залов кинотеатров и учреждений культуры — не более 50% мест.

— общественный транспорт — трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси — осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения».

Кличко заявил, что ситуация неприятная и сложная.

«Киев готовит медучреждения второй волны к приему и лечению больных коронавирусом. Не нужно игнорировать правила. Соблюдать их несложно, но важно», — подытожил мэр.

Стоит добавить, что столица оказалась в «желтой» карантинной зоне из-за увеличения количества больных по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В тему: За последние сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 1732 человека, умерли 19 больных. Это наибольший суточный показатель с начала эпидемии.

3 августа 2020 года в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в соответствии с которыми города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Это вызвало резкое недовольство в «красных» регионах.

12 августа правительство упростило критерии определения зон карантина в Украине.