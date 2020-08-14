В Киеве Mazda неудачно «припарковалась» в кофейне

Главное: В результате ДТП в Киеве автомобиль Mazda въехал в кофейню на Днепровской набережной.
Детали: Легковой автомобиль Mazda въехал в кафе на остановке общественного транспорта на пересечении улиц Днепровская набережная и Княжий Затон в Киеве. Как сообщает dtp.kiev.ua, это произошло в результате столкновения с автомобилем Lexus.
В результате ДТП пострадал водитель, он в критическом состоянии. Также травмирован продавец кафе.
На опубликованном фото видно, что легковушка, по сути, полностью въехала в помещение.
Как сообщают «Вартові Еспресо» со ссылкой на водителя автомобиля Lexus, он двигался по Днепровской Набережной и на перекрестке с Княжим Затоном хотел выполнить поворот налево. Когда встречный поток остановился водитель Lexus начал движение, как вдруг на перекресток вылетел автомобиль Mazda.
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