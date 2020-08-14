В Киеве вор-рецидивист зарезал парня, который заступился за девушку

Главное: В Киеве молодой парень получил несколько ножевых ранений после того как заступился за девушку. От полученных ран он умер по дороге в больницу.

Детали: 13 августа в столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Константиновской во время конфликта молодой человек получил ножевое ранение. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, по указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и врачи.

Как рассказал начальник Подольского управления полиции Павел Василенко, предварительно установлено, что у кафе на улице находились две компании. «Пострадавший стал свидетелем того, как человек из другой компании ударил девушку по лицу и сделал замечание. Во время выяснения отношений незнакомец ударил ножом оппоненту в живот и ушел», — рассказал правоохранитель, добавив, что подозреваемый в совершении этого преступления задержан по месту жительства вместе с орудием преступления.

Им оказался 36-летний уроженец Винницкой области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконное завладение транспортными средствами.

Начато уголовное производство по статье об умышленно убийстве. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

В тему: Летом 2012 года в Николаеве милиционер жестоко избил сoлиcтa местной мyзыкaльнoй гpyппы, 21-лeтнeгo Cepгeя Koнeвa, который заступился за девушку.

В ноябре 2019 года в Херсоне 15-летний парень заступился за девушку и был застрелен.