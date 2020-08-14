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Байден объяснил, почему все должны носить маски

Агата Кловская
14.08.20 14:02
108
Байден объяснил, почему все должны носить маски

Главное: Кандидат в президенты США Джо Байден заявил о важности соблюдения масочного режима. По его словам, это спасет десятки тысяч жизней в его стране.

Детали: Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден высказался о важности ношения медицинских масок во время пандемии коронавируса. Он заявил, что это спасет сорок тысяч жизней за три месяца.

Политик сказал: «Давайте установим обязательное ношение масок по всей стране прямо сейчас и спасем жизни. По оценкам, мы спасем сорок тысяч жизней в ближайшие три месяца после того, как это будет сделано».

Также он добавил: «Если бы несколько месяцев президент Дональд Трамп действовал быстрее, хотя бы на неделю, это спасло бы около тридцати тысячи жизней, а на две неделе – 51-56 тысяч. Надеюсь, мы извлекли уроки, надеюсь, президент извлек уроки».

Джо Байден заявил: «Есть убедительные доказательства того, что ношение маски зараженным человеком, у которого в том числе нет симптомов, очень сильно снижает вероятность заражения других людей в результате чихания, кашля, пения или разговора с ними».

В тему: 12 августа 2020 года мы писали, что Байден выбрал себе в вице-президенты чернокожую женщину. Трамп ее уже раскритиковал.

Тэги: США, мир, маска, Дональд Трамп, Джо Байден, коронавирус, пандемия

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