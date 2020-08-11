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Богдан опубликовал видео поджога своей «Теслы» и стал угрожать кому-то во власти

Александр Панько
11.08.20 13:59
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Богдан опубликовал видео поджога своей «Теслы» и стал угрожать кому-то во власти

Главное: Бывший глава ОПУ Андрей Богдан опубликовал видео поджога его автомобиля Tesla. При этом он намекнул, что знает тех, кто это сделал, и пригрозил им уголовным преследованием.

Детали: Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором неизвестный поджигает его электрокар Tesla. На своей странице в Facebook он заявил, что не воспринимает случившееся близко к сердцу. «Поскольку это лишь очередной момент в ряде уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это, как угрозу от власти», — написал экс-чиновник, подчеркнув, что происшествие случилось ровно через полгода после его ухода с должности главы ОПУ..

При этом он пригрозил уголовным преследованием неким заказчикам с «определенным криминальным опытом» и соучастникам, которые «сидят в высоких властных кабинетах». «Будем сейчас активно выводить Вас на чистую воду и постараемся обеспечить Вас комфортными условиями отбывания наказания (о комфортных — не обещаю)», — заключил Богдан.

На опубликованном видео можно видеть как глубокой ночью к машине подходит неизвестный в капюшоне и что-то поджигает у заднего правого колеса. Таким образом, опубликованная ранее информация о том, что машину подожгли, оставив сумку на крыше, не соответствует действительности.

В тему: В ночь на 11 августа 2020 года в Киеве неизвестные подожгли автомобиль Tesla, припаркованный на ул. Юности в Днепровском районе. Впоследствии выяснилось, что автомобиль принадлежит бывшему главе ОПУ Андрею Богдану. По данным СМИ, именно в этом автомобиле президент Украины Владимир Зеленский записал несколько своих роликов, названных «интервью с Теслой».

Тэги: пожар, поджог, криминал, Tesla, авто, новости Украины, Андрей Богдан

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