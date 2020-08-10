«Напихали, как селедку, этих коек»: врач из Николаева рассказала о ситуации с больными COVID

Главное: В Николаевской инфекционной больнице не хватает мест для приема больных коронавирусной болезнью. Врачи готовятся принимать их в коридорах.

Детали: Все палаты Николаевской инфекционной больницы заняты больными коронавирусной болезнью COVID-19. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» Светлану Федорову, инфицированные коронавирусом продолжают поступать.

«Заняты все кровати, все предбанники заняты. Напихали, как селедку, этих коек», — рассказала она, добавив, что сестринскую комнату тоже пришлось переделать под палату.

«Больные продолжают поступать. Я хочу успокоить жителей нашего города: даже если вы поступите в коридор, мы примем всех и предоставим качественную помощь всем», — утверждает Федорова, выражая надежду на улучшение ситуации после открытия 1-й городской больницы.

Она также напомнила о правилах карантина и необходимости их соблюдать даже «если вы во что-то не верите». «Берегите тех, кто вокруг вас. Вы можете переболеть в легкой форме, а другие — нет. Не берите грех на душу», — заключила врач.