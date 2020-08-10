Очевидцы засняли на видео мощнейшее извержение вулкана в Индонезии

Главное: На острове Суматра в Индонезии спустя год проснулся вулкан Синабунг. Высота его извержения достигает 5 км. Несмотря на это, авиасообщение продолжается в обычном режиме.

Детали: Утром 10 августа вулкан Синабунг на острове Суматра в Индонезии начал извержение и выбросил в небо гигантское облако пепла. Как сообщает LB.ua со ссылкой на западные СМИ, высота выброса достигала 5 км.

Это уже второе извержение за последние три дня. Очевидцы сообщают о громовом шуме и резком затемнении неба. По словам местного жителя Фхрура Паси, звук от извержения был похож на гром, но длился не очень долго.

Новая серия извержений на острове Суматра началась через год после предыдущей. Власти предупредили местных жителей и туристов о возможных потоках лавы. Людям посоветовали держаться от вулкана по меньшей мере за три километра и носить маски, чтобы минимизировать последствия оседания вулканического пепла.

Сообщений о жертвах нет, авиаперелеты в регион осуществляются в прежнем режиме.

Видео извержения публикует местный канал Sharjah24 News в YouTube.

В тему: Синабунг «спал» на протяжении четырехсот лет до 2010 г, когда на Суматре произошло крупное извержение. Тогда погибли два человека. Потом вулкан затих еще на три года и вновь активизировался в сентябре 2013 г.

В 2014 году жертвами извержения вулкана Синабунг на Суматре стали 16 человек. Среди них — четверо школьников, которые прибыли в эту часть острова на экскурсию.