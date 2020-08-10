Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Очевидцы засняли на видео мощнейшее извержение вулкана в Индонезии

Александр Панько
10.08.20 15:48
726
Очевидцы засняли на видео мощнейшее извержение вулкана в Индонезии

Главное: На острове Суматра в Индонезии спустя год проснулся вулкан Синабунг. Высота его извержения достигает 5 км. Несмотря на это, авиасообщение продолжается в обычном режиме.

Детали: Утром 10 августа вулкан Синабунг на острове Суматра в Индонезии начал извержение и выбросил в небо гигантское облако пепла. Как сообщает LB.ua со ссылкой на западные СМИ, высота выброса достигала 5 км.

Это уже второе извержение за последние три дня. Очевидцы сообщают о громовом шуме и резком затемнении неба. По словам местного жителя Фхрура Паси, звук от извержения был похож на гром, но длился не очень долго.

Новая серия извержений на острове Суматра началась через год после предыдущей. Власти предупредили местных жителей и туристов о возможных потоках лавы. Людям посоветовали держаться от вулкана по меньшей мере за три километра и носить маски, чтобы минимизировать последствия оседания вулканического пепла.

Сообщений о жертвах нет, авиаперелеты в регион осуществляются в прежнем режиме.

Видео извержения публикует местный канал Sharjah24 News в YouTube.

В тему: Синабунг «спал» на протяжении четырехсот лет до 2010 г, когда на Суматре произошло крупное извержение. Тогда погибли два человека. Потом вулкан затих еще на три года и вновь активизировался в сентябре 2013 г.

В 2014 году жертвами извержения вулкана Синабунг на Суматре стали 16 человек. Среди них — четверо школьников, которые прибыли в эту часть острова на экскурсию.

Тэги: мир, вулкан, Индонезия, извержение, Синабунг

Комментарии

Статьи

10.08.20 08:57

Украина — не Аргентина, а полный Гондурас

Автор: Александр Карпец

Интервью

31.07.20 11:17

Борис Таршис: Есть куча классного украинского рэпа и рока. А украинских Шаинских и Крылатовых — нет...

Автор: Мария Сидорчук

Колонка автора
08.08.20 08:00

Украинский «молотобоец» Андрей Ярмоленко: было бы здоровье

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Отмена акциза при растаможке авто: насколько подешевеют «евробляхи» в Украине
10.08.20 14:53

Отмена акциза при растаможке авто: насколько подешевеют «евробляхи» в Украине

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Стало известно, когда в Украине стартует избирательная кампания

Стало известно, когда в Украине стартует избирательная кампания
10.08.20 16:49
268
Последние новости
10.08.20 18:07

Епископ УПЦ рассказал, как отличить мужество от ситуативной смелости и дерзости
10.08.20 17:21

У нас два Зеленских: Один хорошо говорит, а второй ставит друзей на должности и не может справится с проблемами в стране, – журналист
10.08.20 16:55

Генпрокурор США назвал антифа… фашистами
10.08.20 16:49

Стало известно, когда в Украине стартует избирательная кампания
10.08.20 16:45

Дом, дерево, сын? Митрополит Антоний рассказал, какие достижения человека на самом деле важны Богу
10.08.20 16:33

Предстоятель УПЦ: Когда Бог укрепляет человека, тот совершает немыслимое
10.08.20 16:13

«Напихали, как селедку, этих коек»: врач из Николаева рассказала о ситуации с больными COVID
Фото и Видео
Генпрокурор США назвал антифа… фашистами
Генпрокурор США назвал антифа… фашистами
Генпрокурор США назвал антифа… фашистами
Генпрокурор США назвал антифа… фашистами
«Напихали, как селедку, этих коек»: врач из Николаева рассказала о ситуации с больными COVID
«Напихали, как селедку, этих коек»: врач из Николаева рассказала о ситуации с больными COVID
Очевидцы засняли на видео мощнейшее извержение вулкана в Индонезии
Очевидцы засняли на видео мощнейшее извержение вулкана в Индонезии
В Киеве два алкаша устроили стрельбу в парке
В Киеве два алкаша устроили стрельбу в парке
Появилось видео, как разозленный Трамп убежал от журналистки
Появилось видео, как разозленный Трамп убежал от журналистки
Пьяная езда на Ивано-Франковщине стоила жизни троим ни в чем не повинным людям
Пьяная езда на Ивано-Франковщине стоила жизни троим ни в чем не повинным людям
После очередной победы Лукашенко в Беларуси спецназ задавил протестующего
После очередной победы Лукашенко в Беларуси спецназ задавил протестующего
В жутком ДТП под Днепром погиб крошечный ребенок
В жутком ДТП под Днепром погиб крошечный ребенок
Нестареющий Киану Ривз снимется еще в двух частях «Джона Уика»
Нестареющий Киану Ривз снимется еще в двух частях «Джона Уика»
В Китае зафиксирована вспышка вируса SFTS. Он передается через клещей
В Китае зафиксирована вспышка вируса SFTS. Он передается через клещей
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.