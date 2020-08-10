После очередной победы Лукашенко в Беларуси спецназ задавил протестующего

Главное: На выборах президента Беларуси в шестой раз побеждает действующий глава государства Александр Лукашенко. Недовольные таким результатом граждане вступили в противостояние с правоохранителями. Есть жертвы.

Детали: На выборах президента Беларуси, по данным Центризбиркома республики с результатом 80,23% побеждает действующий глава государства Александр Лукашенко. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на главу ЦИК Лидию Ермошину, ближайшая соперница Светлана Тихановская набрала 9,9% голосов.

По словам Ермошиной, эти данные могут уточняться, но существенно уже не изменятся.

Как сообщает «Радио Свобода», после завершения голосования в Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты и столкновения с силовиками. Митингующие использовали мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, а также легковоспламеняющиеся жидкости.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на представителя правозащитного центра «Весна» Валентина Стефановича, во время наезда спецтранспорта на участников протестной акции в результате черепно-мозговой травмы погиб один из протестующих, три человека серьезно пострадали.

Видео наезда публикует канал TUT.BY новости в Telegram.

Как сообщает РИА Новости, по факту массовых беспорядков были открыты уголовные дела. Их участникам и организаторам грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время более 100 следователей работают на местах происшествий

Как сообщил правозащитный центр «Весна» на своем канале в Telegram, по данным на 10:00, по всей стране задержано 213 человек. Большинство из них — в Минске. 70 человек задержали непосредственно на акции протеста, еще 40 — это наблюдатели, задержанные на участках.

В тему: Александр Лукашенко в 6-й раз становится президентом Беларуси. На данный момент он находится у власти уже 26 лет.