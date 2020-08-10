Генпрокурор США назвал антифа… фашистами

Главное: Генпрокурор США Уильям Барр обрушился с критикой на движение антифа. Он назвал их фашистами и большевиками.

Детали: Глава министерства юстиции США Уильям Барр сделал странное заявление. В интервью Fox News он назвал движение антифа фашистами и большевиками.

Генпрокурор страны заявил о членах движения антифа, которые участвуют в протестах против расизма в США, следующее: «Это революционная группировка, которая заинтересована в некоей форме социализма, коммунизма. По своей сути они – большевики, а их тактика – фашистская».

По его словам, «демократы не заинтересованы в компромиссе, не заинтересованы в диалектическом обмене мнениями».

Он добавил: «Они заинтересованы в тотальной победе – это замена религии».

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