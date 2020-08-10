Появилось видео, как разозленный Трамп убежал от журналистки

Главное: Президент США Дональд Трамп поругался с журналисткой. Появилось видео.

Детали: Во время пресс-конференции в штате Нью-Джерси с президентом США Дональдом Трампом произошел конфуз. Американский лидер поругался с журналисткой CBS News.

Видео конфликта уже активно обсуждают в социальных сетях.

Журналистка задала неудобный вопрос главе Белого дома: «Почему вы повторяете, что именно вы создали проект «Выбор ветеранов»? Ведь он был запущен в 2014 году, это ложное заявление, сэр».

Дональд Трамп попытался «съехать» с темы и отдать право вопроса другому СМИ, но журналистка вступила с ним в перепалку, после чего американский лидер просто сбежал с трибуны.

Видео:

В тему: 9 августа 2020 года мы писали о том, что профессор-прогнозист рассказал, кто выиграет президентские выборы в США.

6 августа 2020 года мы писали, что на виллу Трампа во Флориде ворвались школьники с АК-47.