В жутком ДТП под Днепром погиб крошечный ребенок

Главное: Под Днепром произошла страшная авария. Ее жертвой стал годовалый ребенок.
Детали: В воскресенье, 9 августа, на Полтавском шоссе под Днепром произошло смертельное ДТП. Как передает «Информатор», тут водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и врезался в Skoda, после чего вылетел с дороги и перевернулся.
В салоне Daewoo находился годовалый мальчик – он погиб. Еще три человека, которые были в машине, сильно пострадали.
Также известно, что в Skoda ехали три человека: водитель сильно не пострадал, а женщину с ребенком госпитализировали.
Видео с места ДТП:
В тему: 3 августа 2020 года мы писали, что ДТП в Киевской области оборвало четыре жизни
30 июля 2020 года сообщалось, что полицейские устроили жуткое ДТП в Одессе.