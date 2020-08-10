В жутком ДТП под Днепром погиб крошечный ребенок

Главное: Под Днепром произошла страшная авария. Ее жертвой стал годовалый ребенок.

Детали: В воскресенье, 9 августа, на Полтавском шоссе под Днепром произошло смертельное ДТП. Как передает «Информатор», тут водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и врезался в Skoda, после чего вылетел с дороги и перевернулся.

В салоне Daewoo находился годовалый мальчик – он погиб. Еще три человека, которые были в машине, сильно пострадали.

Также известно, что в Skoda ехали три человека: водитель сильно не пострадал, а женщину с ребенком госпитализировали.

Видео с места ДТП:

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