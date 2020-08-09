В Китае зафиксирована вспышка вируса SFTS. Он передается через клещей

Главное: В двух китайских провинциях — вспышка вируса SFTS. Вирус передается через клещей. Инфицированы уже 60 человек.

Детали: В Китае зафиксирована вспышку нового типа вируса SFTS. Этот вирус передается через клещей, а его жертвами уже стали минимум 7 человек. Инфицированы — 60 человек.

Более 37 человек заразились в китайской провинции Цзянсу и 23 человека в провинции Аньхой.

Как пишет ТСН, этот вирус сравнительно новый. Его обнаружили в 2011 году.

Предполагается, что SFTS может передаваться от зараженного клещом человека другому человеку через кровь или слизистые.

Симптомы заражения:

— лихорадка,

— кашель.

Врачи фиксируют у заболевших снижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

Поскольку основной источник опасности — клещ, при соблюдении всех мер предосторожности поводов для паники нет.

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