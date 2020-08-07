На Львовщине автомобиль несколько раз переехал маленькую девочку

Главное: Во Львовской области в городе Дрогобыч водитель несколько раз переехал 4-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали.

Детали: В четверг, 6 августа, в городе Дрогобыч Львовской области произошло серьезное ДТП — водитель автомобиля трижды наехал на 4-летнего ребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции во Львовской области.

Инцидент произошел в 18.20 на улице Стрыйской в городе Дрогобыч.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», 19-летний житель города Самбор, двигаясь задним ходом, совершил наезд на четырехлетнюю девочку, местную жительницу, которая каталась на самокате. С телесными повреждениями ребенка госпитализировали в больницу.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — штраф от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Также в сети появилось видео момента наезда на ребенка в Дрогобыче. На видео видно, как ребенок попадает под колеса авто, водитель переезжает ее трижды, пытаясь развернуться.

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