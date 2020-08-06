На окраине Киева раскрыли жуткое преступление (18+)

Главное: На Троещине в Киеве женщина расчленила и пыталась сжечь мужчину. Она оказалось гражданкой другого государства.

Детали: На киевской Троещине гражданка другого государства (какого – полиция не уточняет) совершила жуткое преступление. Столичные копы говорят, что она расчленила и пыталась сжечь в костре в лесу труп знакомого мужчины.

Полиция говорит, что накануне, в среду, «во время отработки территории Деснянского района участковые офицеры полиции обнаружили в лесополосе костер».

По их словам, рядом находилась женщина, «которая готовила к уничтожению подозрительные предметы».

Оказалось, что это конечности человеческого тела.

Также копы обнаружили останки тела мужчины в квартире в Днепровском районе.

Выяснилось, что погибший 1981 года рождения был местным жителем. В его квартире правоохранители обнаружили другие части его же тела.

Поговорим с соседями, копы узнали, «что он и женщина, которую обнаружили в лесополосе, ранее были знакомы».

Задержанная оказалась уроженкой другого государства, 1987 года рождения, последние несколько лет жила в столице.

Копы сообщают, что «следствие отрабатывает несколько версий, среди которых: из корыстных побуждений, с целью завладения жилой площадью, на которой потерпевший проживал».

Уже открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве, готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд для избрания задержанной меры пресечения. Преступнице грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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