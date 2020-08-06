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Мэр одного из российских городов опозорился, пытаясь натянуть защитную маску на глаза

Агата Кловская
06.08.20 10:01
259
Мэр одного из российских городов опозорился, пытаясь натянуть защитную маску на глаза

Главное: Мэр российского Барнаула попытался надеть защитную маску на глаза. Появилось видео курьеза.

Детали: В России мэр города Барнаул Владислав Франк умудрился стать звездой интернета. Над ним смеются все социальные сети.

Выступая в мэрии своего города, он зачем-то решил натянуть медицинскую защитную маску себе на глаза – вместо очков.

В комментариях люди уже спорят: был ли в момент ведения заседания градоначальник в адекватном состоянии?

Видео:

В тему: 24 июня 2020 года мы писали, что драка российских депутатов повеселила интернет.

10 августа 2019 года мы писали, что эпичная драка в московском супермаркете стала хитом сети.

Тэги: Россия, мир, курьезы, коронавирус, Барнаул

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