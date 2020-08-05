Опубликовано видео пробного полета Starship

Главное: Компания SpaceX Илона Маска испытала прототип корабля Starship. Там сообщают об успехе.
Детали: Компания SpaceX Илона Маска объявила об успешных испытаниях прототипа космического корабля Starship. Уже появилось видео.
В компании говорят, что их корабль предназначен для межпланетных полетов.
Испытательный запуск прошел в деревне Бока-Чика (Техас) минувшей ночью.
В SpaceX рапортуют: «Starship SN5 без экипажа поднялся в воздух на высоту сто пятьдесят метров и приземлился после короткого испытательного полета».
Сам Илон Маск отметил, что «возможность полета на Марс выглядит реальной».
Разработчики рассчитывают, что их новая система «позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс».
В тему: 21 ноября 2020 года мы писали, что космический корабль Илона Маска развалился во время испытаний.