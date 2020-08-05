Опубликовано видео пробного полета Starship

Главное: Компания SpaceX Илона Маска испытала прототип корабля Starship. Там сообщают об успехе.

Детали: Компания SpaceX Илона Маска объявила об успешных испытаниях прототипа космического корабля Starship. Уже появилось видео.

В компании говорят, что их корабль предназначен для межпланетных полетов.

Испытательный запуск прошел в деревне Бока-Чика (Техас) минувшей ночью.

В SpaceX рапортуют: «Starship SN5 без экипажа поднялся в воздух на высоту сто пятьдесят метров и приземлился после короткого испытательного полета».

Сам Илон Маск отметил, что «возможность полета на Марс выглядит реальной».

Разработчики рассчитывают, что их новая система «позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс».

В тему: 21 ноября 2020 года мы писали, что космический корабль Илона Маска развалился во время испытаний.