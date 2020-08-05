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Два мощных взрыва прогремели в Бейруте. Десятки погибших, тысячи раненых

Автор: «Фраза»
04.08.20 23:36
206
Два мощных взрыва прогремели в Бейруте. Десятки погибших, тысячи раненых

Главное: В столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва. Погибли минимум 50 человек, количество пострадавших идет на тысячи.

Детали: Во вторник, 4 августа, вечером, в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По предварительной информации, в городском порту сдетонировал склад якобы с пиротехникой. Многочисленные видео очевидцев демонстрируют разрушительные масштабы трагедии.

Первый взрыв, не очень сильный, спровоцировал загорание пиротехники на портовом складе. Через время прогремел второй, поистине масштабный взрыв, волна от которого буквально снесла стоящее рядом многоэтажное здание.

Министр здравоохранения Ливана Хасан Хамад заявил, что, по меньшей мере, 25 человек мертвы и более 2500 ранены, сообщает Aljazeera.

Однако на данный момент уже известно о минимум 50 погибших. Счет пострадавших от взрывов идет на тысячи. У большинства людей осколочные ранения, вызванные взрывной волной.

Губернатор города сравнил взрывы в Бейруте с событиями в Хиросиме и Нагасаки. По его словам, пострадала половина города. Взрывная волна от второго взрыва полностью разрушила несколько близлежащих построек, выбила стекла у сотен машин и домов. Сообщается также, что волна от взрыва в Бейруте дошла до Кипра, который расположен в 250 километрах от столицы Ливана.

По одной из версий, взрыв в Бейруте мог быть вызван взрывоопасным нитратом натрия, конфискованным с корабля более года назад и размещенным на одном из складов в порту.

Власти Ливана объявили 5 августа днем траура по всей стране.

В тему: 21 июня в 2020 года на улице С. Крушельницкой в Киеве взорвался жилой дом. Предварительно, причиной ЧП стала утечка бытового газа.

От взрыва минимум пять квартир получили серьезные повреждения.

Позже были обнародованы жуткие кадры, снятые жильцом соседнего дома.

В Сети появилось видео взрыва, который привел к частичному обрушению многоэтажного дома на столичных Позняках. Он был зафиксирован камерой уличного наблюдения.

Тэги: общество, взрыв, происшествие, мир, Ливан, Бейрут

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