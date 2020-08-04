Появилось видео, как маленькая девочка спасла тонущего мальчика в Крыму

Главное: В Крыму маленькая девочка спасла мальчика, который тонул. Появилось видео.

Детали: В одном из частных отелей в аннексированном Россией Крыму едва не утонул пятилетний мальчик. К счастью, его спасла семилетняя девочка.

Уже появилось видео с камер наблюдений, где видно, что дети играли возле бассейна, а малыш, ездивший на самокате, вдруг упал в воду и начал тонуть. Однако его подружка не растерялась – смело прыгнула в бассейн и спасла мальчика.

Известно, что мальчик Арсений приехал с родителями из Когалыма, а девочка Дарья – из Тулы.

Видео:

В тему: 3 августа 2020 года мы писали, что в аннексированном Россией Крыму охранник пляжа санатория «Форос» выгонял отдыхающих с пляжа нагайкой. Появилось видео.