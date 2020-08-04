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Появилось видео, как космический корабль Илона Маска достали со дна Мексиканского залива

Александр Панько
04.08.20 01:08
260
Появилось видео, как космический корабль Илона Маска достали со дна Мексиканского залива

Главное: Crew Dragon достали со дна Мексиканского залива. Появилось видео.

Детали: Сотрудники NASA достали со дна Мексиканского залива космический корабль Crew Dragon Илона Маска. Появилось видео.

Так, космический корабль, на борту которого летали в космос астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли, достали из воды и поместили его на платформу Go Navigator.

Сообщается, что от МКС Crew Dragon отстыковался накануне, 2 августа, совершив при помощи парашютов спуск на Землю, где приводнился в Мексиканском заливе.

Справка: Пуск тяжелой ракеты Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая с 39-го стартового комплекса, расположенного на территории Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде (США).

В тему: 31 мая 2020 года мы писали об исторической стыковке американского Crew Dragon с МКС: как это было.

Тэги: США, мир, космос, МКС, Илон Маск, Crew Dragon

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