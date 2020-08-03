В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал

Главное: В Житомирской области в городе Бердичев женщина несколько раз ударила по голове младенца, которого очень усердно укачивала в коляске. Так, по ее словам, она его успокаивала, чтобы тот не плакал.

Детали: Вечером 29 июля пьяная мать в Бердичеве Житомирской области избила своего маленького ребенка, который был в коляске. Вместе с женщиной был еще один ребенок.

Как сообщает издание Бердичив.Biz, за младенца заступились свидетели происшествия, которые вызвали сотрудников полиции. Видео события было опубликовано в соцсети. На ролике видно, как женщина нервно трясет коляской, а затем несколько раз ударила младенца по голове.

На место выехал ювенальный инспектор и обнаружил, что мать ребенка была в состоянии алкогольного опьянения (2,86 промилле). Вместе с ней были двое детей: десятимесячный младенец и 3-летний мальчик.

«Работник полиции пытался разместить детей в детском отделении городской больницы, так как не хотел оставлять их с неадекватной матерью, и отправить ее в вытрезвитель. Однако детский врач отказалась оставлять детей», — пишет издание.

В итоге полицейский составил на горе-мать протокол (невыполнение родительских обязанностей) и отпустил ее с детьми домой.

Говоря об избиении своего десятимесячного ребенка, женщина сказала, что так его «успокаивает, поскольку дитя постоянно плачет».

По неподтвержденным данным, женщина с детьми находится на учете у социальных служб.

В тему: В апреле нынешнего года на Одесщине горе-мать избила и посадила дочь на цепь за то, что та не хотела сидеть на пьянке.