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Названо имя злоумышленника, захватившего банк в центре Киева. На место стягивают военную технику

Александр Панько
03.08.20 14:21
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Названо имя злоумышленника, захватившего банк в центре Киева. На место стягивают военную технику

Главное: К бизнес-центру в самом сердце Киева, где неизвестный угрожает взорвать отделение «Универсал Банка», стягивают военную технику. Названо имя злоумышленника.

Детали: К бизнес-центру «Леонардо» на улице Богдана Хмельницкого, 17/52а, где мужчина захватил отделение «Универсал Банка», стягивают военную технику. Об этом сообщает «Страна».

Тем временем заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook Геращенко написал, что мужчина, который захватил банк в Киеве, является 32-летним гражданином Узбекистана, его зовут Сухроб Каримов.

Кроме того, Геращенко сообщил, что террорист привязал к своей ноге шнурок, который ведет к рюкзаку, где предположительно находится бомба.

«Мы пока не знаем, насколько серьезные его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров», — отметил Геращенко.

По словам замминистра, на месте создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план специальной операции СБУ «Бумеранг». Руководство операции взяло на себя СБУ.

В тему: В центре Киева в отделение «Универсал Банка» зашел неизвестный мужчина и заявил, что у него в рюкзаке находится бомба. Полиция ведет с ним переговоры.

Тэги: Киев, общество, банк, взрыв, происшествие

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