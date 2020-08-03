В аннексированном Россией Крыму охранник выгонял отдыхающих с пляжа нагайкой

Главное: В аннексированном Россией Крыму охранник пляжа санатория «Форос» выгонял отдыхающих с пляжа нагайкой. Появилось видео.

Детали: Отвратительный случай произошел в аннексированном Россией Крыму на пляже санатория «Форос». Тут местный неадекватный охранник принялся разгонять «нелегальных» по его мнению отдыхающих, пришедших на якобы частный пляж, используя при этом нагайку.

В социальных сетях уже обсуждают видео дикого инцидента.

Известно, что нападение на людей произошло накануне, 31 июля.

В администрации санатория заявили, что охранника-отморозка уволили.

Одной из его мишеней стала семья с ребёнком.

Видео:

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