В аннексированном Россией Крыму охранник выгонял отдыхающих с пляжа нагайкой

Главное: В аннексированном Россией Крыму охранник пляжа санатория «Форос» выгонял отдыхающих с пляжа нагайкой. Появилось видео.
Детали: Отвратительный случай произошел в аннексированном Россией Крыму на пляже санатория «Форос». Тут местный неадекватный охранник принялся разгонять «нелегальных» по его мнению отдыхающих, пришедших на якобы частный пляж, используя при этом нагайку.
В социальных сетях уже обсуждают видео дикого инцидента.
Известно, что нападение на людей произошло накануне, 31 июля.
В администрации санатория заявили, что охранника-отморозка уволили.
Одной из его мишеней стала семья с ребёнком.
Видео:
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