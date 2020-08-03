Появилось видео кровавого бунта в американской тюрьме

Главное: В тюрьме американского города Уэйкросс случился бунт заключенных. Появилось видео.

Детали: В США в городе Уэйкросс (штат Джорджия) заключенные устроили беспорядки. В социальных сетях уже публикуют кровавые кадры изнутри.

По данным местных властей, в результате бунта зэков пострадали два охранника и двое арестантов.

Полиция сообщает, что ситуация в тюрьме улажена и взята под контроль, а заключенных отправили обратно в их камеры.

Причиной беспорядков называется жестокое обращение местной администрации с зэками, многие из которых являются темнокожими.

Отметим, что население города составляет менее 15 тысяч человек, а сам он находится в отдалении от крупных центров, из-за чего его жители боялись, что заключенные вырвутся наружу и устроят погромы и резню.

В тему: 18 октября 2019 года сообщалось, что в США решили закрыть скандальную тюрьму-остров.