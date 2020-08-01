Полтавский террорист ликвидирован. Появилось видео операции

Главное: Правоохранители ликвидировали полтавского террориста Романа Скрипника. Момент ликвидации попал на видео.

Детали: Сегодня, 1 августа, ночью в Полтавской области в селе Опишня был ликвидирован полтавский террорист Роман Скрипник, который более недели скрывался от правоохранителей. Позже в сети появилось видео ликвидации полтавского террориста Романа Скрипника. На нем видно, как он держит в заложниках правоохранителя.

«В сети появилось видео ликвидации полтавского террориста. На нем видно, как он держит полицейского. Потом раздается выстрел. Полицейский тут же отбегает и через несколько секунд прозвучал взрыв», — сообщает Telegram-странице «Политика страны».

На опубликованных кадрах слышно, как полицейскому его коллеги кричат: «Убегай! Падай!» И через пару секунд гремит взрыв.

«Ночные события в Опишне. К сожалению, опять неадекватное поведение „полтавского террориста“, который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских — злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу», — написал у себя в Twitter глава МВД Украины Арсен Аваков.

В Нацполиции сообщили подробности операции по обнаружению и обезвреживанию злоумышленника.

«Правоохранители больше недели „прочесывали“ местность Миргородского района. Параллельно с поисками проводились другие оперативно-следственные и превентивные меры. В частности все группы реагирования патрульной полиции в районах обращали внимание на неместных мужчин и оперативно реагировали на любую информацию людей о незнакомцах и подозрительных лицах. В конце концов, подозреваемого обнаружили работники сектора реагирования патрульной полиции Зеньковского отделения ночью 1 августа на окраине поселка Опишня», — сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что полицейский, находясь в контакте с преступником, держал ситуацию под контролем до прибытия спецподразделения.

«Поскольку жизни полицейского угрожала реальная опасность, поскольку он угрожал гранатой, было принято решение о ликвидации подозреваемого», — сообщили полицейские.

Они также добавили, что в результате взрыва гранаты, которая была у подозреваемого, никто из полицейских не пострадал.

В тему: 23 июля в Полтаве неизвестный угрожал правоохранителям взорвать гранату у здания суда. Позже он взял в заложники полицейского.

Позже стало известно, что полтавский захватчик отпустил полицейского и убежал в лес.