Аналитик Илия Куса объяснил почему Сирия, Ирак и Ливан находятся на грани потери государственности

Главное: YouTube-канал «In Situ» представляет видеолекцию Илия Куса, аналитика Института будущего, посвященную причинам кризиса охватившего страны Леванта.
Детали: ГО «In Situ» совместно с «Фразой» представляют лекцию аналитика Института будущего Илии Кусы, который рассказывает о становлении политических систем и возникновении арабских государств Леванта (Сирии, Ливана, Ирака).
Особо подчеркнуто как влияние западных колонизаторов, привело к формированию неустойчивых и порочных политических практик, которые сейчас создают угрозу колоссального социального взрыва способного изменить всю политическую карту региона.
Тайм-коды
0:50 что общего у этих трех стран
1:50 роль внешних игроков в формировании их политических систем
2:50 общие черты политических систем
6:28 этнорелигиозный состав Сирии
8:30 этнорелигиозный состав Ирака
9:46 этнорелигиозный состав Ливана
10:37 кризис идентичности в Леванте
12:44 «шиитский атеизм» как реакция на кризис идентичности
14:20 разница между этими тремя странами
14:40 как этнорелигиозный состав повлиял на формирование политических систем
17:35 различия в колониальном опыте
21:20 общее состояние и значение стран Леванта
22:35 экзистенциальный кризис стран Леванта
23:40 кризис в Сирии
28:25 кризис в Ливане
31:10 кризис в Ираке
32:30 угроза исчезновения этих государств
33:40 выводы
Справка: Левант — общее название стран восточной части Средиземного моря (Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Египет, Турция и др.), в более узком смысле — Сирии, Палестины и Ливана.