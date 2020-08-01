Аналитик Илия Куса объяснил почему Сирия, Ирак и Ливан находятся на грани потери государственности

Главное: YouTube-канал «In Situ» представляет видеолекцию Илия Куса, аналитика Института будущего, посвященную причинам кризиса охватившего страны Леванта.

Детали: ГО «In Situ» совместно с «Фразой» представляют лекцию аналитика Института будущего Илии Кусы, который рассказывает о становлении политических систем и возникновении арабских государств Леванта (Сирии, Ливана, Ирака).

Особо подчеркнуто как влияние западных колонизаторов, привело к формированию неустойчивых и порочных политических практик, которые сейчас создают угрозу колоссального социального взрыва способного изменить всю политическую карту региона.

Тайм-коды

0:50 что общего у этих трех стран

1:50 роль внешних игроков в формировании их политических систем

2:50 общие черты политических систем

6:28 этнорелигиозный состав Сирии

8:30 этнорелигиозный состав Ирака

9:46 этнорелигиозный состав Ливана

10:37 кризис идентичности в Леванте

12:44 «шиитский атеизм» как реакция на кризис идентичности

14:20 разница между этими тремя странами

14:40 как этнорелигиозный состав повлиял на формирование политических систем

17:35 различия в колониальном опыте

21:20 общее состояние и значение стран Леванта

22:35 экзистенциальный кризис стран Леванта

23:40 кризис в Сирии

28:25 кризис в Ливане

31:10 кризис в Ираке

32:30 угроза исчезновения этих государств

33:40 выводы

Справка: Левант — общее название стран восточной части Средиземного моря (Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Египет, Турция и др.), в более узком смысле — Сирии, Палестины и Ливана.