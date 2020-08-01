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Возросло число жертв страшного ДТП с микроавтобусом в Крыму

Александр Панько
31.07.20 20:04
989
Возросло число жертв страшного ДТП с микроавтобусом в Крыму

Главное: Число жертв сокрушительного ДТП с участием микроавтобуса и фуры в аннексированном Крыму увеличилось до девяти человек. Об этом сообщили в «республиканском» Главке МВД.

Детали: Число жертв ДТП с участием микроавтобуса и фуры, которое случилось на трассе «Таврида» в Белогорском районе Крыма, возросло с семи до девяти.

Как передает MR7.ru со ссылкой на пресс-центр «республиканского» ГУ МВД, один из пострадавших поссажиров «бусика» скончался в машине скорой помощи, еще один ‒ в больнице.

В настоящее время в больницах Крыма находятся девять пострадавших. Двое из них пребывают в тяжелом состоянии, один ‒ в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, смертельное ДТП случилось в пятницу утром, 31 июля, в районе села Русаковка Блогорского района. Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, по предварительным данным, уснул за рулем и врезался в грузовик, который двигался в попутном направлении. По факту случившегося возбуждено сразу два уголовных дела.

В тему: 8 октября 2015 года мы писали, что смертельное ДТП в Крыму забрало сразу пять жизней.

А 4 декабря 2009 года сообщалось, что сокрушительное ДТП в Крыму отправило на тот свет троих людей. В том числе и гаишника.

Тэги: ДТП, жертвы, Крым, Mercedes, общество, авария, мир, фура, пострадавшие, туристы, Белогорский район

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