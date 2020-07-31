Кортеж правой руки Трампа умудрился попасть в два ДТП всего за полчаса

Главное: Кортеж вице-президента США Майка Пенса попал в два ДТП. Пострадали копы.

Детали: Кортеж вице-президента США Майка Пенса, который приехал в штат Пенсильвания агитировать за Дональда Трампа, умудрился попасть в два ДТП за короткий отрезок времени. Появилось видео.

Сперва автомобиль из кортежа политика врезался в самосвал, после чего Майк Пенс решил сменить машину.

Однако всего через полчаса в ДТП попали два копа на мотоциклах из сопровождения – они пострадали. Вице-президент США лично поговорил с ними, после чего отправился по своим делам.

Видео:

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