Минздрав признал, что «скорая помощь» в Украине совсем не скорая

Главное: По данным Министерства здравоохранения Украины, 67% карет «скорой помощи» в Украине не успевают приехать на вызов за отведенное для этого нормативами время. Для города речь идет о 10 минутах, для села — о 20-ти.

Детали: Машины «скорой помощи» в Украине соблюдают временные нормативы прибытия по вызову лишь в 18% случаев. Как сообщает LB.ua со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова, около 67% автомобилей скорой не успевают на вызовы вовремя.

В ходе брифинга 27 июля чиновник напомнил, что для города норматив прибытия составляет 10 минут, за городом — 20 минут.

В свою очередь, как сообщила заместитель министра Ирина Садовьяк, «из общего количества случаев, а это 6,8 млн вызовов, 4,7 млн являются несвоевременными». «Это очень плохие показатели», — констатировала она, добавив, что вызовы «скорой помощи» делятся на критические, когда медики должны прибыть за 10 минут, и экстренные — за 20 минут.

В других случаях больного направляют за первичной медицинской помощью в соответствующее учреждение здравоохранения.

Видео брифинга публикует Цензор.НЕТ.