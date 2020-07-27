Колумнист «Фразы» опубликовал таинственный стих о Пушкине

Главное: Колумнист «Фразы» опубликовал загадочный стих об Александре Сергеевиче Пушкине. О нем уже спорят в интернете.
Детали: Продолжающий скрываться от питерской суеты в окрестных лесах колумнист «Фразы» Товарищ Краснов опубликовал на своем YouTube-канале архивное видео, записанное, по его словам, несколько лет назад. Оно уже вызвало дискуссии и споры в социальных сетях.
На нем наш автор зачитывает загадочный стих об Александре Сергеевиче Пушкине, начиная его словами:
Навострив волосатые ушки,
Пряча тельце в зелёной листве,
Александр Сергеевич Пушкин
Наблюдает за мной из ветвей...
Также в нем есть такие таинственные строки:
И, хлебнув как-то спирта осьмушку,
Озверев, и завыв, словно пёс,
Александр Сергеевич Пушкин
Убежал и корову унёс.
Предлагаем вам разгадать смысл стихотворения в комментариях.
В тему: ранее Товарищ Краснов провел расследование и выяснил, предавал ли Павлик Морозов своего отца.