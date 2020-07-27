Колумнист «Фразы» опубликовал таинственный стих о Пушкине

Главное: Колумнист «Фразы» опубликовал загадочный стих об Александре Сергеевиче Пушкине. О нем уже спорят в интернете.

Детали: Продолжающий скрываться от питерской суеты в окрестных лесах колумнист «Фразы» Товарищ Краснов опубликовал на своем YouTube-канале архивное видео, записанное, по его словам, несколько лет назад. Оно уже вызвало дискуссии и споры в социальных сетях.

На нем наш автор зачитывает загадочный стих об Александре Сергеевиче Пушкине, начиная его словами:

Навострив волосатые ушки,

Пряча тельце в зелёной листве,

Александр Сергеевич Пушкин

Наблюдает за мной из ветвей...

Также в нем есть такие таинственные строки:

И, хлебнув как-то спирта осьмушку,

Озверев, и завыв, словно пёс,

Александр Сергеевич Пушкин

Убежал и корову унёс.

Предлагаем вам разгадать смысл стихотворения в комментариях.

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