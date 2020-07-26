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В США самолет «спикировал» на жилой дом, ‒ есть жертвы

Александр Панько
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В США самолет «спикировал» на жилой дом, ‒ есть жертвы

Главное: Одномоторный самолет рухнул на жилой дом в американском штате ЮТА. В результате инцидента погибли три человека.

Детали: В субботу, 25 июля, в американском городке Уэст-Джордан (штат Юта) на жилой дом упал одномоторный самолет Piper 32.

Как передает The New York Times, всего на борту воздушного судна находились шесть человек, трое из которых (в том числе и 9-месячный ребенок) ‒ погибли.

Кроме того, в результате авиакатастрофы пострадала пожилая женщина, проживающая в доме, на который и рухнул самолет.

Сообщается, что на месте происшествия начался пожар, который «зацепил» несколько соседних домов.

Всех пострадавших госпитализировали. Их состояние оценивается как тяжелое.

В тему: 8 ноября 2019 года сообщалось, что в США самолет рухнул на дом. Не обошлось без жертв.

А 21 января 2020 года мы писали, что США разбился самолет, врезавшись в забор.

Тэги: США, жертвы, общество, самолет, авиакатастрофа, мир, ЧП, авиация, пострадавшие

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