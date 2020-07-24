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Забавное видео: в Техасе слон уснул под водой

Агата Кловская
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Забавное видео: в Техасе слон уснул под водой

Главное: В одном из зоопарков США слон заснул под водой. Появилось курьезное видео.

Детали: В сети обсуждают забавное видео из США. На нем видно, как гигантский слон уснул прямо в бассейне.

Курьез произошел в городке Форт-Уэрта (Техас). Его героем стал азиатский слон Полковник.

Сотрудники зоопарка говорят, что ранее животное боялось воды, но после так полюбило местный бассейн, что даже иногда спит в нем, поднимая над поверхностью для дыхания лишь хобот.

Известно, что Полковнику уже двадцать девять лет, его вес оценивается в пять тонн.

Видео:

В тему: 22 октября 2019 года мы писали, что в одной из африканских стран начался мор слонов.

19 ноября 2018 года сообщалось, что в Индии появилась больница для слонов.

Тэги: США, мир, зоопарк, слон, курьезы

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