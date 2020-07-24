Забавное видео: в Техасе слон уснул под водой

Главное: В одном из зоопарков США слон заснул под водой. Появилось курьезное видео.

Детали: В сети обсуждают забавное видео из США. На нем видно, как гигантский слон уснул прямо в бассейне.

Курьез произошел в городке Форт-Уэрта (Техас). Его героем стал азиатский слон Полковник.

Сотрудники зоопарка говорят, что ранее животное боялось воды, но после так полюбило местный бассейн, что даже иногда спит в нем, поднимая над поверхностью для дыхания лишь хобот.

Известно, что Полковнику уже двадцать девять лет, его вес оценивается в пять тонн.

Видео:

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